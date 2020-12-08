Неопытных россиян оградят от возможности дополнительного дохода

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости оградить неопытных инвесторов от покупок сложных финансовых инструментов, сообщает ТАСС.

В ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации она указала, что идущие на фондовый рынок граждане хотят получить дополнительный доход, но не в состоянии правильно оценить риски. Более того, приобретая банковские продукты, они зачастую не понимают разницу между инвестициями и обычным вкладом.

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Набиуллина предложила как минимум на 1,5-2 года ввести прямые ограничения на продажу таких финансовых инструментов. Ослабить их можно будет после того, как заработает механизм тестирования квалификации инвесторов.

В свою очередь первый зампред ЦБ Сергей Швецов объяснил, что в том числе речь идет о торговле с кредитным плечом. Этот термин означает, что инвестор заключает сделки на заемные средства, что позволяет увеличить прибыль в случае удачного исхода, но и приводит к более значительным убыткам в противоположном случае.

Ранее Набиуллина предположила, что в ближайшие годы российская банковская система переживет потерю триллионов рублей от физических лиц, которые выйдут на фондовый рынок. По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), россияне уже вывели порядка 1,7 триллиона рублей.

Как выяснил портал Investing.com, 72 процента российских инвесторов выбирают вложения в иностранные рынки, из них 93 процента ориентируются на американские компании. Оставшиеся 28 процентов игроков смотрят на российский рынок.

Как отмечал Швецов, такая структура приводит к негативным последствиям. Зампред ЦБ призвал брокеров и инвестиционные компании активнее рекламировать российские ценные бумаги.