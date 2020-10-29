Россиянам предложили замену банковским вкладам

В России предложили создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), с инициативой выступил Центробанк. Как сообщает ТАСС, инструмент нужен для инвестиций на срок от 10 лет. Уточняется, что сумма на счете ограничиваться не будет. В перспективе это может стать заменой банковским вкладам.

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ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. С 2015 года россияне могут открывать такие счета у брокера или управляющей компании. ИИС могут быть двух типов: первый работает как депозит и позволяет положить на счет не более миллиона рублей в год и дает возможность получить налоговый вычет в 13 процентов. По ИИС второго типа можно не платить налог от дохода с ценных бумаг.

Ранее Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) представила свой третий тип ИИС, в котором совмещаются две льготы. При этом ужесточатся условия их предоставления: нынешний ограничительный срок в три года, в течение которых деньги нельзя выводить с ИИС (в противном случае льгота обнулится) предлагается продлить.

Согласно данным исследования НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года», граждане внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона. На конец прошлого года на брокерских счетах и счетах доверительного управления жителей страны оставалось 3,2 триллиона рублей, а уже к концу июня текущего года сумма выросла до 4 триллионов. Причинами роста интереса к инвестициям стал уход россиян от депозитов из-за их низкой доходности и нежелания платить новый налог на доходы с процентов по вкладам.