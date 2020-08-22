Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».

В первую очередь не следует вкладывать последние сбережения, в том числе заемные средства, особенно при отсутствии опыта работы на фондовом рынке. Эксперт рекомендует делать это лишь когда накопления в три-шесть раз превышают месячный доход. При этом на инвестиции можно направить пять-десять процентов от этой суммы. Увеличивать долю вложений можно уже в дальнейшем, постепенно, по мере погружения в процесс.

Также в начале следует делать выбор в пользу структурных продуктов с полной защитой вложенного капитала и с понятными условиями. Их плюс заключается в невысоком размере первоначального вложения — от 50 до 300 тысяч рублей, что позволит новичку опробовать фондовый рынок и определиться с дальнейшими действиями. Новиков советует сразу же открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), на который можно приобретать ценные бумаги и финансовые продукты. При соблюдении несложных условий можно дополнительно получать от государства до 52 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета. Пополнять счет можно постепенно, по мере появления свободных средств. Важное условие — договор счета должен действовать три года, поэтому чем раньше его открыть, тем раньше начнется отсчет.

В-третьих, частный инвестор должен иметь цель, ради которой делается вложение, будь то крупная покупка, учеба, ремонт или путешествие. В качестве такой личной стратегии может быть персональный финансовый план, учитывающий сумму вложений, желаемый срок достижения цели и прочие параметры, которые в совокупности и должны приблизить инвестора к цели. При этом нужно учесть, что состав таких инструментов будет регулярно корректироваться.

Ранее эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили, что россияне в первой половине 2020 года полюбили зарабатывать чужими руками, инвестируя на фондовом рынке через профессиональных управляющих и институт коллективных инвестиций.