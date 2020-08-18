Россияне полюбили зарабатывать чужими руками

Россияне в первой половине 2020 года полюбили зарабатывать чужими руками, инвестируя на фондовом рынке через профессиональных управляющих и институт коллективных инвестиций, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА».

Объем средств, находящихся под доверительным управлением, в первые шесть месяцев года вырос на 5,4 процента — до 8,5 триллиона рублей (против 8,1 триллиона по итогам 2019-го). Во втором квартале рынок сумел восстановиться после предсказуемого на фоне пандемии коронавируса спада в первом (рост на 0,3 процента в январе-марте).

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Наибольший вклад в общий прирост внесли средства частных инвесторов под доверительным управлением (плюс 124 миллиарда рублей). Также значительно увеличились объемы военной ипотеки (средства, ежегодно начисляемые государством в качестве субсидий на первый взнос по ипотеке и хранящиеся на специальных счетах; выросли на 103 миллиарда рублей) и вложения в паевые инвестиционные фонды (плюс 93 миллиарда).

Некоторые направления продемонстрировали спад. Среди них пенсионные накопления, хранящиеся в негосударственных пенсионных фондах, и инвестированные средства резервов страховых компаний.

Авторы исследования называют в качестве одной из главных причин популярности коллективных инвестиций снижение привлекательности классических инструментов. Из-за последовательной политики Центробанка по снижению ключевой ставки уменьшилась доходность банковских вкладов. В свою очередь управляющие компании сумели оперативно перестроиться на удаленный формат работы и взаимодействия с клиентами в условиях пандемии коронавируса.

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