Россиян заманят на биржу по-новому

Россиян захотели заманивать на биржу по-новому. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступила с очередной, второй за месяц инициативой, направленной на предоставление новых льгот частным инвесторам, пишут «Ведомости».

Авторы разработали индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) третьего типа в дополнение к уже существующим двум. Согласно нынешним правилам, они разделяются в зависимости от предоставляемого налогового вычета. Получить его можно либо посредством уменьшения базы по НДФЛ на величину внесенной на счет суммы, либо через освобождение от уплаты налога с дохода при снятии средств с ИИС.

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Третий тип предусматривает совмещение обеих льгот. При этом ужесточатся условия их предоставления: нынешний ограничительный срок в три года, в течение которых деньги нельзя выводить с ИИС (в противном случае льгота обнулится) предлагается продлить.

Таким образом профессиональные участники фондового рынка предлагают властям новые способы привлечения «длинных» денег в экономику: внесенные на ИИС средства можно направлять только на приобретение ценных бумаг российских инвесторов. Ранее эту задачу нередко называли одной из основных многие чиновники, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Она же называлась главной причиной внедрения ИИС в 2015 году. Свежие предложения направлены в Минфин.

Опрошенные изданием финансисты отмечают, что ИИС по новым правилам, в случае их принятия, будет интересен клиентам брокеров и управляющих компаний с уровнем доходов выше среднего, поскольку они могут безболезненно инвестировать личные средства на длительные сроки.

В начале сентября НАУФОР подготовила в Налоговый кодекс 12 поправок, призванных повысить привлекательность операций на бирже для населения — не только для держателей ИИС. В частности, предлагается предоставить право на налоговый вычет для владельцев корпоративных и государственных облигаций — по аналогии с вычетом, предусмотренным для банковских депозитов.