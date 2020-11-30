Россияне полюбили американские компании сильнее российских

Большинство российских инвесторов полюбили вложения в американские компании сильнее российских, считая их более надежными. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел портал Investing.com (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По его данным, в иностранные рынки предпочитают вкладывать 72 процента российских инвесторов. Абсолютное большинство (93 процента) выбирают американские компании, 33 процента — европейские, 30 процентов — азиатские. Предпочитают вкладываться в российский рынок 28 процентов игроков.

В первую очередь российские инвесторы принимают решение о вложении в компанию на основании новостей о ней и об отрасли в целом, на основании финансовых отчетов, а также собственной интуиции. Только после этого россияне обращают внимание на мнения финансовых аналитиков, рекомендации друзей и членов семьи.

Исследователи установили, что 40 процентов опрошенных начали инвестировать только после появления свободных денег. Треть респондентов рассматривают вложения в фондовый рынок как способ улучшить финансовое положение, четверть инвестирующих россиян рассматривают вложения в компании в качестве альтернативы банковскому депозиту в условиях низких ставок.