Центробанк ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов

C 1 июля Центробанк ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, возвращая его таким образом на «допандемический» уровень. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по таким кредитам. Необходимость такой меры ЦБ объяснил ускорением темпов роста сегмента потребительского кредитования и, как следствие, увеличением долговой нагрузки населения. По данным регулятора, по итогам первого квартала 2021 года она выросла с 11,7 до 11,9 процента, тем самым обновив исторический максимум.

В Банке России полагают, благодаря ужесточению регулирования у банков снизится стимул расширять кредитование за счет предоставления «закредитованным» заемщикам ссуд. Кроме того, считают в регуляторе, это позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к возможным стрессовым ситуациям.

27 мая Центробанк сообщил, что закредитованность россиян (соотношение платежей по кредитам к общим доходам россиян) в первом квартале выросла до исторического максимума в 11,9 процента. В условиях пандемии коронавируса рост задолженности по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, говорится в обзоре регулятора. Основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесли потребительские кредиты. Задолженность по ним в первом квартале этого года выросла на 15 процентов в годовом выражении.