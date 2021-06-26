Центробанк начал «сворачивать» коронавирусные послабления в банковском секторе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с 1 июля заканчивается рекомендация о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу, которую несколько раз продлевали. На фоне быстрого восстановления экономики было принято решение отменить данные послабления.

Помимо этого, к началу следующего месяца банки должны будут сформировать резервы на возможные потери по ссудам, которые были предоставлены физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, а затем реструктуризированы из-за пандемии. В то же время некоторые послабления для кредитных организаций продолжат действовать до конца года.

В конце марта россиянам пообещали волну банкротств из-за отмены Центробанком части коронавирусных послаблений. «Люди, которые не смогли поправить свои финансовые дела за время пандемии коронавируса, окажутся за гранью банкротства», — говорил член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.