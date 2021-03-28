Банк России приготовился отменить часть коронавирусных послаблений

Часть послаблений Банка России, введенных из-за пандемии коронавируса, завершится 31 марта. Об этом напоминают РИА Новости.

С 1 апреля в частности, перестанет действовать рекомендация регулятора банкам удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов. Также банки получат возможность принудительно выселять должников из жилья, подлежащего взысканию.

Кроме того, отменяется рекомендация не начислять неустойку за просроченную задолженность.

В феврале президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян дал россиянам советы по улучшению кредитной истории. Так, он пояснил, что в финансовых организациях понимают сложности заемщиков, связанные с пандемией, и будут их учитывать. При этом необходимо, чтобы россияне настроились на ответственное отношение к кредитам.

Ранее сообщалось, что банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных заявок в 2020 году стала минимальной за последние три года. В 2020 году российские банки одобрили только 33,9 процента от общего числа поданных заявок (против 36,9 процента в 2019-м и 41 процента в 2018-м). Больше всего отказов граждане получили по автокредитам — 62 процента заявок банки удовлетворить отказались.