Экономист предрек миру глобальный долговой кризис

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий предрек миру глобальный долговой кризис через три-четыре года. Он заявил об этом РИА Новости.

Русецкий подчеркнул, что после кризиса 2020-го мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался на момент окончания Второй мировой войны.

«В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок — лишь вопрос времени», — сказал экономист.

Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США. Русецкий спрогнозировал, что США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году.

Ранее 23 июня зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что наступление нового кризиса неизбежно. Он также отметил, что текущие меры поддержки экономики являются своевременными в качестве антикризисных.

В начале июня глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отмечал, что мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис. Он предсказал, что рядом с новым кризисом Великая депрессия «покажется детской игрушкой».