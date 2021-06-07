В Госдуме предсказали новый экономический кризис

Мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, его цитирует РИА Новости.

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Рядом с новым кризисом Великая депрессия покажется детской игрушкой, предсказал Макаров. «В 2020 году он не начался только потому, что заливали COVID деньгами, и заливали триллионами долларов, проводя, на мой взгляд, абсолютно безответственную политику», — отметил депутат.

Макаров считает, что пузырь скоро лопнет. Также, по его словам, глобальные механизмы, такие как Всемирная торговая организация (ВТО), не работают. Депутат уверен, что Россия должна подумать о том, как подготовить свою экономику к встрече нового кризиса.

Экономический спад, связанный с пандемией коронавируса, будет не таким серьезным, как мировой кризис 2008 года, однако странам все же придется довольно долго от него восстанавливаться. Об этом ранее заявил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).