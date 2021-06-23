ЦБ призвал готовиться к новому кризису

Наступление нового кризиса неизбежно. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

Он также отметил, что текущие меры поддержки экономики являются своевременными в качестве антикризисных. Однако когда кризис закончится, их следует убрать для нормального развития экономики, призвал Заботкин. «Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России будет готов повысить ключевую ставку выше шести процентов при определенных сценариях, сказал Заботкин. По итогам июня впервые за пять лет инфляция в России в годовом выражении превысила шесть процентов. Это обстоятельство вынудило Центробанк ужесточить денежно-кредитную политику и в третий раз подряд поднять ключевую ставку, причем во второй раз — сразу на 0,5 процента (до 5,5 процента годовых).

О том, что мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис ранее заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Рядом с новым кризисом Великая депрессия покажется детской игрушкой, считает он.