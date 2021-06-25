Россиянам дали советы по вложению денег для получения пассивного дохода

Аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева дала россиянам советы, куда вложить деньги для получения пассивного дохода. По ее словам, чем выше риск инвестиционного инструмента, тем шире их выбор, передает агентство «Прайм».

Специалист порекомендовала начинать формировать портфель с надежных облигаций и индексного инвестирования. Она добавила, что проще объяснить, куда не следует вкладывать средства.

Афанасьева пояснила, что не следует инвестировать деньги в дивидендные российские акции, поскольку многие компании с привлекательной дивидендной политикой имеют множество кредитов и чрезмерно большие инвестиционные программы. Таким образом, в будущем на высокие дивиденды компаниям не хватит финансирования, произойдет снижение котировок.

Эксперт предупредила, что портфель дивидендных акций следует несколько раз в год перекладывать и постоянно мониторить, поэтому это явно не пассивный доход. «Такой портфель, если он вам необходим, лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке и вовремя отследит изменение курса акций в случае опасности», —заключила она.

Ранее финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак назвал россиянам размер зарплаты для того, чтобы накопить на пенсию самостоятельно. По его мнению, чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать. При этом в большинстве случаев способ накопления только один — регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать.