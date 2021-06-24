Аналитик спрогнозировала укрепление рубля

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая спрогнозировала укрепление рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, главным фактором в пользу укрепления рубля является рост мировых цен на нефть. Аналитик отметила, что рубль поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Банка России, который повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых и обещает не останавливаться на этом уровне.

Эксперт обратила внимание также и на сдерживающие укрепление рубля факторы. Это, по мнению Беленькой, заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании. В США уже задумались о необходимости сворачивания программы количественного смягчения. Также не в пользу рубля играет и геополитический фон.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала условия для укрепления рубля. По ее словам, рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике. Зайцева отметила, что это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область. В результате повысится привлекательность рублевых вложений для инвесторов, а национальная валюта укрепится «на средне- и долгосрочном горизонте», — заявила она.