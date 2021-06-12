Аналитик назвала условия для укрепления рубля

Аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала условия для укрепления рубля в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике.

Зайцева отметила, что это приведет к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область. В результате повысится привлекательность рублевых вложений для инвесторов, а национальная валюта укрепится «на средне- и долгосрочном горизонте», заявила она.

Аналитик добавила, что монетарная политика Федеральной резервной системы будет зависеть от динамики инфляции и уровня занятости населения.

В пятницу, 11 июня, Центробанк объявил о втором подряд повышении ставки на 0,5 процентных пункта. Причиной такого решения названа высокая инфляция, которая, по данным Росстата, в мае впервые за пять лет превысила шесть процентов в годовом выражении.

Решение Центробанка было ожидаемым, поэтому курс рубля рос с начала недели — доллар опустился ниже 72 рублей, а евро дошел до уровня 87 рублей. На само повышение котировки практически не отреагировали, продолжив движение в той же динамике.