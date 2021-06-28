Российские власти выделили деньги детям и беременным

Российские власти дадут беременным и детям еще денег. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выделение более 46,6 миллиарда рублей на новые пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Такие пособия можно будет оформить с 1 июля, в том числе в электронном виде на портале госуслуг. На поддержку беременных выделили 10 миллиардов рублей: до рождения ребенка женщина сможет получать каждый месяц около 6,3 тысячи рублей — половина прожиточного минимума по региону. 36 миллиардов пойдет на поддержку родителей-одиночек: им ежемесячно полагается в среднем 5,5 тысячи рублей.

Планируется, что до конца года деньги должны получить родители более чем миллиона детей. Эти средства власти рассматривают как адресную помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении.

Ранее о новых мерах поддержки в мае объявил президент страны Владимир Путин.