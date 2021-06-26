Правительство выделило деньги на новые выплаты детям и беременным

Российское правительство выделило Минфину деньги из резервного фонда на новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет и ежемесячные пособия беременным. Распоряжение появилось на сайте кабмина.

Власти поручили обеспечить организацию и проведение информационно-разъяснительной работы о возможности получения ежемесячных пособий.

Ранее сообщалось, что правительство выделит более 36 миллиардов рублей на пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Его размер будет равен половине прожиточного минимума для ребенка в конкретном регионе, в среднем это 5,5 тысячи рублей. Оформить выплаты можно с 1 июля, в том числе через портал госуслуг и специальную форму.

Планируется, что до конца года деньги должны получить родители более чем миллиона детей. Впервые о новых мерах поддержки в мае объявил президент страны Владимир Путин.