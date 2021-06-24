Назван объем помощи одиноким россиянам с детьми

Правительство России выделит более 36 миллиардов рублей на пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом на заседании правительства в четверг, 24 июня, заявил премьер Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, размер пособия равен половине прожиточного минимума для ребенка в конкретном регионе, в среднем это 5,5 тысячи рублей. Оформить выплаты можно с 1 июля, в том числе через портал госуслуг и специальную форму.

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Премьер заметил, что до конца года деньги должны получить родители более чем миллиона детей. Эти средства власти рассматривают как адресную помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Мишустин попросил главу Минтруда Антона Котякова информировать граждан о том, что они имеют право на выплаты.

Неделю назад Мишустин рассказал, что на выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет направят дополнительно 55 миллиардов рублей, то есть увеличат траты на четверть.

Между тем в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) Котяков рассказал, что 82 процента из числа бедных в России приходится на семьи с детьми.