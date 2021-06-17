Власти России добавят выплат семьям с детьми

Правительство России добавит выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет, на эти цели дополнительно направят 55 миллиардов рублей. Об этом на заседании кабинета министров рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, в текущем году на эти цели для регионов были предусмотрены 200 миллиардов. Таким образом, финансирование увеличится более чем на четверть.

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Мишустин напомнил, что президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в апреле поручил сделать поддержку семей с детьми более адресной. После этого правительство доработало правила предоставления пособий.

В зависимости от ситуации в семье размер выплат может составлять 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Таким образом, подчеркнул глава правительства, новые условия помогут преодолеть сложную ситуацию особенно нуждающимся семьям.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что 82 процента из числа бедных в России приходится на семьи с детьми.