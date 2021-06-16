В Госдуме предложили ввести стипендии для школьников

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил ввести стипендии для школьников. По его словам, такие субсидии следует назначать ученикам во всех регионах России в качестве меры поддержки. Депутата цитирует Ura.ru.

«Любая материальная поддержка — это дополнительный стимул. (...) Это позволит в последующем увидеть хороших ученых, хороших преподавателей, тех кто будет развивать нашу страну», — поделился Березин. Сумма стипендии не имеет значения: по словам депутата, любые выплаты в этом вопросе нужны и важны.

На данный момент государственных стипендий для школьников в России не предусмотрено. Однако в некоторых регионах дети могут получить выплаты за особые успехи в науке, искусстве или творчестве. Например, именную губернаторскую стипендию — в Москве ее выплачивают за победу в олимпиадах.

Ранее президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь.