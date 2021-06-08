Юрист рассказал россиянам о выплатах летом

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал россиянам о выплатах, которые смогут получить некоторые категории граждан этим летом, в беседе с агентством «Прайм».

Так, 1 августа ожидается перерасчет пенсий. Он коснется только работающих пенсионеров, выплаты повысятся максимум на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Отмечается, что в этом году 1 ИПК равен 98 рублям 86 копейкам.

Беременные женщины в трудном положении смогут получить обещанную президентом России Владимиром Путиным материальную поддержку в размере 6350 рублей с 1 июля. Рассчитывать на выплату смогут только те, кто встал на учет в ранние сроки беременности — до 12 недель.

С июля неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет смогут получать по 5650 рублей ежемесячно, напомнил юрист. «Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — добавил он. Семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в августе.

О том, что Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников, сообщалось 2 июня. Заявления начнут принимать в середине июля, а закончат 1 ноября. Сами выплаты стартуют в августе.