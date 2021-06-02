Путин расширил выплаты на школьников

Президент России Владимир Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь, передает ТАСС.

Глава государства обратил внимание, что изначальном тексте документа говорилось о праве на получение выплат лишь у тех семей, где детям исполнилось 6 лет до марта текущего года.

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«Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», — напомнил он. Путин проверил, что текст указа скорректирован б изменениях в мерах соцподдержки президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова.

Провести единовременную выплату семьям с школьниками или теми, кто пойдёт в первый класс в этом году, Путин предложил 21 апреля во время послания Федеральному собранию. Законопроект внесли в Госдуму через два дня. Заявления начнут принимать в середине июля, а закончат 1 ноября. Сами выплаты стартуют в августе.

Глава Минтруда Антон Котяков оценил количество получателей помощи в 17 миллионов человек. Для нее необходимо подать одно заявление в электронном виде или, по выбору, в МФЦ, Пенсионном фонде или отделении соцзащиты.