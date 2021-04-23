В Госдуму внесли проект о выплатах на российских школьников

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах в 10 тысяч рублей родителям российских школьников к началу учебного года. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

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Согласно пояснительной записке, документ направлен на «оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу».

Он предусматривает «предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка», а также ее ежегодную индексацию. При этом у ребенка должно быть российское гражданство.

21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. Выплата будет проведена в середине августа, чтобы родители могли собрать ребенка в школу, указал президент. Он поручил к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми, чтобы свести к минимуму угрозу их бедности.

Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, на выплаты семьям с детьми школьного возраста понадобится примерно 170 миллиардов рублей.