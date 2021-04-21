Названа сумма выплат на российских школьников

В российском Минтруде назвали сумму, которая понадобится на выплаты семьям с детьми школьного возраста. Как заявил глава ведомства Антон Котяков, речь идет о примерно 170 миллиардах рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам министра, выплаты по 10 тысяч рублей должны получить семьи более 17 миллионов детей. «Школьный возраст у нас, скорее всего, будет в диапазоне от 6 до 17 лет включительно», — уточнил Котяков. Также в Минтруде указали, сколько беременных россиянок смогут получить выплаты. «Дополнительную поддержку получат свыше 700 тысяч беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки», — отметили в министерстве.

Ранее в среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о введении пособия для будущих матерей, которые встали на учет в ранние сроки и находятся в сложных материальных условиях. Также он анонсировал новые выплаты на детей. Одни коснутся детей, которые растут в неполных семьях, дополнительную поддержку также обеспечат семьям с детьми школьного возраста.

Реализация всех предложений Путина в сфере социальной политики из его послания обойдется в 400 миллиардов рублей за два года, сообщали в Минфине.