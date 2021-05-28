Россия
 
Последние новости
Россия начнет строить «Пакистанский поток»
В Совфеде отреагировали на запрет на производство пластиковых товаров в России
Адвокат рассказал о состоянии арестованной в Белоруссии россиянки
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Арендаторы пожаловались на протечку в крыше и нашли змей под потолком
Зеленский захотел поговорить с Байденом раньше Путина
Белоруссия пошла на обострение торговых отношений с Украиной
Дом-укрытие супруги бывшего президента США выставили на продажу
Раскрыта природа аномального объекта за пределами Млечного Пути
Бывший глава украинской разведки нырнул в море в Египте и умер
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы сроки начала приема заявлений на выплату 10 тысяч рублей на детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анна Акельева / «Коммерсантъ»

Заявление на единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля. Такие сроки назвала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Об этом пишет ТАСС.

Также она добавила, что точная дата будет известна тогда, когда выйдет специальное постановление. Деньги семьи со школьниками начнут получать уже в августе.

«Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября», — добавила Баталина.

21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. На выплаты семьям с детьми школьного возраста потратят примерно 170 миллиардов рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуму внесли проект о выплатах на российских школьников
Названа сумма выплат на российских школьников
Путин пообещал семьям школьников по 10 тысяч рублей