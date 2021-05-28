Названы сроки начала приема заявлений на выплату 10 тысяч рублей на детей

Заявление на единоразовую выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля. Такие сроки назвала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Об этом пишет ТАСС.

Также она добавила, что точная дата будет известна тогда, когда выйдет специальное постановление. Деньги семьи со школьниками начнут получать уже в августе.

«Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября», — добавила Баталина.

21 апреля в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о будущей единовременной выплате семьям, в которых растут дети школьного возраста, в размере 10 тысяч рублей. На выплаты семьям с детьми школьного возраста потратят примерно 170 миллиардов рублей.