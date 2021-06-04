Российские власти ответили на возможность лишения детских выплат

В Минтруде ответили на возможность лишения россиян детских выплат. Об этом газете «Ведомости» рассказали в пресс-службе министерства.

«Лишать пособий никого не будут. Если семья уже получает пособие, она продолжит его получать до конца того периода, на который пособие было назначено», — заверили российские власти. В Минтруде уточнили, что если после перерасчета пособия окажется, что семья не соответствует новым критериям, то родители будут получать деньги до истечения срока, на который эта выплата была назначена.

Ранее в июне доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов напомнил россиянам, что некоторые правила получения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет изменились. Он указал, что часть семей, которые сейчас получают пособия, могут лишиться этих денег.

«Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — уточнил Денисов и добавил, что систему назначения выплат поменяли, чтобы сделать ее более точечной и давать деньги тем, кто действительно в них нуждается.