Россиян предупредили о возможности лишиться детских выплат

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов напомнил россиянам, что некоторые правила получения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет изменились. Часть семей, не соответствующая критериям, может лишиться пособий. Его слова передает агентство «Прайм».

Теперь, по словам эксперта, оценивается не только официальный среднедушевой доход в семье, но и наличие у родителей имущества: квартир, домов, участков, нежилых помещений и банковских вкладов. Кроме того, в силу вступило правило «нулевого дохода».

«Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», — предупредил Денисов. Специалист подчеркнул, что систему назначения выплат изменили, чтобы сделать их более точечными и направить на помощь семьям, которые действительно нуждаются в средствах.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства рассказал о масштабах выплат на детей. По его словам, пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году назначены 4,5 миллиона семей, а выплаты на детей до 3 лет получают более 1,5 миллиона семей. Всего выплаты затронули 28 миллионов детей.