Кудрин назвал способ победить бедность в России за три-четыре года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью газете «Известия» назвал способ победить бедность в России за три-четыре года.

По его мнению, добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение нескольких лет за счет адресной социальной поддержки малообеспеченных граждан. При этом Кудрин высказался в поддержку подхода по введению требований к получателям пособий, в том числе имущественного ценза. «Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — пояснил он.

Сейчас правилами предусмотрен достаточно большой объем собственности, которым может владеть семья в совокупности: квартира, жилой дом, дача, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка. При этом в расчет нуждаемости не включены квартиры и дома, признанные непригодными для проживания, а также недвижимость, полученная в качестве меры соцподдержки, и дальневосточные гектары. По мнению Алексея Кудрина, эти требования можно было ужесточить. Вместе с тем, полагает он, социальные реформы следует проводить «без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности».

Ранее Кудрин рассказал, что в правительстве рассматривают возможность введения нового критерия для определения бедности. Он уточнил, что в Счетной палате эти разработки еще не видели. Также он предлагал выплачивать социальные пособия всем нуждающимся семьям, а не только тем, в которых есть дети. Он объяснил, что только так можно достигнуть целей по снижению бедности, которые поставил президент страны Владимир Путин.

В конце марта стало известно, что каждый пятый бедный россиянин остался без помощи государства. Тогда Кудрин одобрил решение выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, объяснив, что они сыграли большую роль в борьбе с бедностью.