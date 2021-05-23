Россиянам назвали программирующие на бедность привычки

Психотерапевт Анна Стори в беседе с агентством «Прайм» назвала россиянам привычки, которые программируют человека на бедность.

По ее словам, внутренний критик — ранняя примитивная защита человека. С рождения выстраивается так называемая «крепость» для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.

Исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать в них все, что возможно. Россияне, которые впали в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь, заключила она.

Ранее психолог Дмитрий Синарев назвал мешающие разбогатеть привычки. По его словам, состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не от их наличия или количества. Он отметил, что часто люди, которые объективно живут в достатке, ощущают себя бедными. Синарев добавил, что существуют также «диванные завистники» — это люди, которые никогда не переходят от слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции.