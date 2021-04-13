Психолог назвал мешающие разбогатеть привычки

Психолог Дмитрий Синарев назвал мешающие разбогатеть привычки в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, состояние богатства и бедности часто зависит от отношения к собственной жизни и к деньгам, а не от их наличия или количества. Он отметил, что часто люди, которые объективно живут в достатке, ощущают себя бедными. Эксперт добавил, что они такими и являются, так как испытывают постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью. «Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее», — сказал специалист.

Синарев добавил, что существуют также «диванные завистники» — это люди, которые никогда не переходят от слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции. Психолог подчеркнул, что денежные средства — это материальный эквивалент энергии, которая тратится на наше жизнеобеспечение. «Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным», — отметил психолог.

Ранее психолог Светлана Колосова сообщила, что любой негативный опыт, в том числе переживания и страдания, может превратиться в позитивный, если правильно к нему относиться. Благодаря таким эмоциям человек растет и избавляется от инфантилизма. «Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют», — пояснила эксперт.