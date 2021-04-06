Психолог объяснил нежелание россиян вступать в брак

Нежелание россиян вступать в брак и создавать семьи объясняется снижением объективной необходимости в кооперации между людьми для выживания и переходом цивилизации в крупные города. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов.
Кроме того, Моргунов отметил, что люди предпочитают оставаться одинокими из страха. Так, они боятся ревности, измен, семейных скандалов. «В итоге постепенное цивилизационное развитие приводит человека к выводу: "И зачем мне вот это все нужно?" (...) И это увеличивает у современных людей долю аргументов в пользу одиночества», — сказал Моргунов.
По словам Моргунова, мужчины больше не женятся на женщинах, чтобы те готовили и убирали, поскольку еду можно заказать, а вещи постирать в машинке. «Удовлетворять потребность в близости можно либо разово, либо на постоянной основе, но без обязательств. Детей можно не рожать, потому что в старости при определенном уровне благосостояния уже не будет проблемы со стаканом воды», — отметил психолог.
Ранее стало известно, что россияне в 2020 году стали реже регистрировать браки. Так, в 2019-м в стране было заключено 950,1 тысячи браков, в 2020 году их число сократилось до 770,8 тысячи. При этом больше всего регистрировали браки в Москве (почти 66, 5 тысячи).