Психолог объяснил нежелание россиян вступать в брак

Нежелание россиян вступать в брак и создавать семьи объясняется снижением объективной необходимости в кооперации между людьми для выживания и переходом цивилизации в крупные города. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов.

Вопрос распределения социально-экономических функций и специализации в семьях уже не стоит так остро, как раньше. Люди могут быть полностью самодостаточными и вне семьи. Жена уже не нужна для того, чтобы она готовила и стирала. Эти функции мужчина и сам вполне может выполнять: может сам готовить, а может заказывать; может стирать дома в машинке, а может носить вещи в химчистку Психолог Виталий Моргунов

Кроме того, Моргунов отметил, что люди предпочитают оставаться одинокими из страха. Так, они боятся ревности, измен, семейных скандалов. «В итоге постепенное цивилизационное развитие приводит человека к выводу: "И зачем мне вот это все нужно?" (...) И это увеличивает у современных людей долю аргументов в пользу одиночества», — сказал Моргунов.

По словам Моргунова, мужчины больше не женятся на женщинах, чтобы те готовили и убирали, поскольку еду можно заказать, а вещи постирать в машинке. «Удовлетворять потребность в близости можно либо разово, либо на постоянной основе, но без обязательств. Детей можно не рожать, потому что в старости при определенном уровне благосостояния уже не будет проблемы со стаканом воды», — отметил психолог.

Ранее стало известно, что россияне в 2020 году стали реже регистрировать браки. Так, в 2019-м в стране было заключено 950,1 тысячи браков, в 2020 году их число сократилось до 770,8 тысячи. При этом больше всего регистрировали браки в Москве (почти 66, 5 тысячи).