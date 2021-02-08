Россияне стали реже регистрировать браки

Россияне в 2020 году стали реже регистрировать браки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата.

Так, в 2019 году в стране было заключено 950,1 тысячи браков, в 2020 году их число сократилось до 770,8 тысячи.

При этом больше всего регистрировали браки в Москве (почти 66, 5 тысячи). Также, согласно данным Росстата, в 2020 году сократилось число разводов. В прошлом году развелись 564 тысячи пар, что на 57 тысяч случаев меньше, чем годом ранее.

С декабря 2020 года подать заявление на заключение брака в Москве стало проще: онлайн-заявление на регистрацию брака можно оформить на портале mos.ru. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, все больше московских молодоженов выбирают электронный способ подачи заявления в ЗАГС. По ее словам, в 2020-м почти половина будущих супругов сделали выбор в пользу онлайн-заявлений.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, направленными на то, чтобы запретить регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Это особое положение позволит избежать признания в России однополых браков, заключенных за рубежом, поскольку были случаи, когда МФЦ их регистрировали.