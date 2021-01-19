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В Госдуме подготовили запрет на суррогатное материнство для одиноких россиян

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Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым разработали законопроект, который ужесточает правила суррогатного материнства в России. Об этом сообщает РБК.

Проектом документа предлагается запретить пользоваться услугами суррогатных матерей людям, не состоящим в браке, а также иностранцам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности».

По мнению составителей документа, чтобы избежать подобных угроз, услугами суррогатных матерей нужно позволять пользоваться только тем, кто состоит в зарегистрированном браке, где женщина не может выносить ребенка по медицинским показателям. Родители, по мнению депутатов, должны быть не старше 55 лет и не моложе 25 лет, а их брак зарегистрирован не менее чем год назад.

Запрет услуг суррогатного материнства для иностранцев связан с уже сформировавшимся, по мнению составителей проекта, рынком экспорта детей из страны. По словам Петра Толстого, потребность внести изменения в закон возникла после того, как во время эпидемии COVID-19 многие иностранцы не приехали забрать детей у суррогатных матерей из России.

В проекте также указано, что люди, которые пользуются услугами суррогатных матерей, но не состоят при этом в браке, не укрепляют институт брака в стране. Законодатели считают, что это не соответствует традиционным понятиям брака, семьи и материнства.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что подобная инициатива противоречит нормам Конституции. «Лишать возможности стать мамой или папой и есть преступление. Огромное число детей воспитываются только одним из родителей», — отметила она.

Законопроект также запрещает рекламировать суррогатное материнство.

В 2020 году в Москве начали возбуждать уголовные дела о торговле детьми. Это произошло после того, как в январе в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. 23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины — няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, предположительно, является суррогатной матерью одного из детей.

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