Названа средняя цена российских суррогатных детей для китайцев

Услуги российских суррогатных матерей оказались популярнее всего в Китае из-за «хорошего соотношения цены-качества и свободных законов», а средняя цена за ребенка из России — 3 миллиона рублей. Об этом в четверг, 1 октября, пишет «Комсомольская правда».

В США подобные услуги в несколько раз дороже, а украинские уступают по технологиям и качеству, утверждают авторы публикации. Кроме того, в Китае якобы распространено мнение, что в России можно выбрать пол будущего ребенка. Как пишет «Комсомольская правда», официально это разрешено только при наличии генетических заболеваний, связанных с полом, и китайцы считают, что это возможно неофициально за дополнительную плату. В специализированных агентствах рассказали, что цена для иностранцев может меняться, если требуется юридическое сопровождение в другой стране, но в среднем ребенок от суррогатной матери из России стоит 2,5-3 миллиона рублей.

В интернете существуют специальные форумы, где россиянки предлагают свои услуги, описывая свои данные и указывая цену, однако китайцы редко обращаются к женщинам напрямую, опасаясь мошенников. Некоторые иностранцы сами размещают объявления о поиске суррогатной матери, перечисляя свои требования и указывая, сколько денег готовы заплатить. Иногда они предлагают инсеминацию (использование материала только мужчины, без донорской яйцеклетки) — некоторые женщины соглашаются на это при повышении цены. Как пишет «Комсомольская правда», некоторые мужчины из Китая также предлагают россиянкам естественное зачатие, но тоже с доплатой.

Тем не менее, основной поток иностранцев предпочитает работать через агентства, как и многие женщины с опытом суррогатного материнства.

Газета указывает, что точный процент иностранцев среди тех, кто пользуется услугами суррогатных матерей в России, назвать невозможно, потому что крупные агентства не стали раскрывать данные, сославшись на коммерческую тайну. У государственных органов нет такой статистики, потому что нет единого реестра.

В июле стало известно, что в России из-за пандемии коронавируса застряли около тысячи младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев. Родителями 180 из них оказались китайцы, остальных — граждане Австралии, Аргентины, Франции, Сингапура и Филиппин. Около 600 детей родились в Санкт-Петербурге. 24 сентября выяснилось, что с начала 2020 года в городе исчезла часть младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев — за помощью в поисках обратились более 60 биологических родителей.