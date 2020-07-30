Тысяча детей иностранцев от суррогатных матерей застряли в России из-за пандемии

Иностранные семьи одной тысячи младенцев, рожденных от суррогатных матерей-россиянок, не могут получить своих детей из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса, пишет The Guardian.

Некоторые малыши были рождены еще в феврале, другие позже. В основном за ними ухаживают нанятые няни в съемных квартирах Москвы, Петербурга и других российских городов. Некоторые родители попросили суррогатных матерей временно оставить детей у себя.

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Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте России Ирина Киркора в разговоре с изданием отметила, что эти младенцы нуждаются в заботе родителей, но не могут получить ее из-за пандемии и введенных ограничений. «Это неотложная проблема, дети растут», — сказала она.

Киркора уточнила, что в стране застряли младенцы 180 семей из Китая, остальные родители живут в Австралии, Аргентине, Франции, Сингапуре, на Филиппинах. Около 600 из тысячи детей были рождены в Петербурге, уточнили в местной компании по предоставлению услуг суррогатного материнства.

The Guardian указывает, что некоторые иностранцы записали обращение к российским властям с просьбой выдать им специальные визы и позволить забрать детей. Автор одного из таких видео — филиппинский бизнесмен, который обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину. Сейчас сын мужчины находится в детском доме в Подмосковье. Директор и сотрудники центра суррогатного материнства, которые оказывали услуги иностранцу, арестованы по делу о торговле людьми. Предположительно, суррогатный центр получал за рождение ребенка около трех миллионов рублей.

В январе в подмосковном Одинцово в квартире были обнаружены четверо младенцев, один из них был мертв. 23 июня пять новорожденных нашли в Москве. С ними находилась няня-китаянка и одна из суррогатных матерей.