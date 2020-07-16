Раскрыта стоимость найденных в Московской области суррогатных младенцев

В деле о найденных в январе 2020 года в одной из квартир Одинцовского района (Московская область) суррогатных детях появились данные о стоимости сделок. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, за каждого ребенка заказчики платили по три миллиона рублей. Некоторые покупатели, как уточнили следователи, живут на Филиппинах.

В январе 2020 года в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели.

23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.

Ранее сообщалось, что биологические родители всех младенцев — высокопоставленные иностранные чиновники. Их обращение к искусственному оплодотворению может быть связано с возможными проблемами со здоровьем.

Фигурантами дела о торговле младенцами стали восемь человек. Среди них — трое врачей частных медицинских центров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Четыре акушера-гинеколога — Артур Ашитков, Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова, были арестованы 15 июля. Еще четырех человек задержали 16 июля. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат врачей считает, что обвинения в нарушении закона о суррогатном материнстве являются необоснованными, а востребованность такого рода медицинских услуг не является поводом для массового ареста врачей.

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