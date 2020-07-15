Обвиненных в торговле младенцами российских гинекологов арестовали

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО врачей-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами. Об этом сообщает ТАСС.

Всем четырем арестованным предъявили обвинения в торговле людьми, повлекшей по неосторожности смерть, причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия в составе организованной группы.

Таким образом, Артур Ашитков, Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова пробудут под арестом до 14 сентября.

23 июня полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. В квартире дома на Аргуновской улице они нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

По предварительным данным, отец у суррогатных детей один, матери — разные. Детей не успели вывезти в Китай из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. По факту обнаружения младенцев было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.