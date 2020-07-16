По делу о торговле младенцами в Москве задержали новых фигурантов-врачей

В Москве задержали новых фигурантов дела о торговле младенцами. Об этом четверг, 16 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в Басманный суд столицы поступили материалы четырех врачей, которые проходят по делу о торговле детьми. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, фигуранты дела подозреваются также в причастности к гибели ребенка, рожденного в декабре 2019 года суррогатной матерью, тело которого было обнаружено в одной из квартир Одинцовского района Московской области. Недоношенного младенца выписали досрочно из роддома, что и привело к его гибели.

Ранее в рамках уголовного дела были задержаны и впоследствии арестованы четыре акушера-гинеколога Артур Ашитков, Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова. Им было предъявлено обвинение в торговле людьми, «повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы» (статья 127.1 УК России).

23 июня полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. В квартире дома на Аргуновской улице они нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.

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