Живого младенца выкопали из могилы

В индийском городе Нандед, штат Махараштра, живого младенца нашли закопанным в земле. Об этом сообщается на сайте местного телеканала Republic TV.

Известный индийский политик Имтиаз Джалил (Imtiaz Jaleel) поделился в сети видео, на котором деревенский житель выкапывает из могилы новорожденную девочку. Теперь 51-летний депутат Лок сабхи (нижняя палата парламента Индии) добивается начала расследования.

«Если мы действительно серьезно относимся к защите девочки, обвиняемый должен понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул Джалил.

Ранее в июле сообщалось, что в индийском городе Гогунда новорожденную девочку ошибочно признали мертвой и готовились похоронить. Когда родственники копали могилу, они услышали ее плач. К приезду скорой помощи ребенок скончался.