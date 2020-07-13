Новорожденный ребенок заплакал на своих похоронах

В индийском городе Гогунда, штат Раджастан, новорожденную девочку ошибочно признали мертвой и готовились похоронить. Об этом сообщает издание Times of India.

Ребенок появился на свет в четверг, 9 июля. По утверждению свекрови роженицы, медсестра из ночной смены, которая принимала роды, сочла девочку мертвой, накрыла ее полиэтиленовым пакетом и отдала матери.

Семья роженицы поверила словам медсестры и забрала тело для погребения. Когда отец девочки и еще один родственник готовились к похоронам и копали могилу, ребенок заплакал. Родители снова поспешили в медицинский центр. Медики вызвали скорую помощь, чтобы доставить новорожденную в окружную больницу, но машина прибыла лишь через полтора часа. К тому времени ее состояние ухудшилось, и она скончалась.

Семья погибшей девочки обвиняет сотрудников медцентра в халатности. Те отрицают свою вину, утверждая, что не констатировали смерть ребенка. По их словам, родственники забрали новорожденную без их ведома. Один из сотрудников медцентра отметил, что девочка была недоношенной, и в таких случаях дети иногда начинают плакать не сразу.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Гуджарат родители по ошибке похоронили ребенка заживо. На следующее утро прохожий нашел кричащую новорожденную девочку, засыпанную землей.

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