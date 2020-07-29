Филиппинский отец рожденного в России суррогатного ребенка обратился к Путину

Бизнесмен с Филиппин, который приходится отцом одному из обнаруженных в Москве суррогатных детей, попросил помощи у президента России Владимира Путина. Видео его обращения опубликовал Telegram-канал Baza.

«Мы хотим обратиться к руководству России, чтобы они помогли нам найти моего сына Сандро. И к Владимиру Путину, чтобы он помог мне наконец-то встретиться с сыном», — цитирует канал его слова.

Сообщается, что сын этого известного филиппинского предпринимателя находится в детском доме в Подмосковье. Ребенок был зачат с помощью Европейского центра суррогатного материнства, директор и сотрудники которого арестованы по делу о торговле людьми.

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16 июля стала известна предполагаемая цена услуг суррогатных матерей: центр получал за каждого младенца порядка трех миллионов рублей.

В январе 2020 года в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели.

23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.

Ранее сообщалось, что биологические родители всех младенцев — высокопоставленные иностранные чиновники. Их обращение к искусственному оплодотворению может быть связано с возможными проблемами со здоровьем.