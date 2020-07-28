В России захотели запретить суррогатным матерям рожать детей для иностранцев

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая захотела изменить нормы закона об охране здоровья граждан в России, запретив суррогатным матерям вынашивать и рожать детей для иностранцев. Ее слова приводит ТАСС.

«Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами суррогатного материнства для иностранных граждан. Поэтому, конечно, в законе должна быть четко отфиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ», — сказала Яровая.

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В этой связи она напомнила о случаях торговли детьми от суррогатных матерей, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что в России «недостаточно инструментария, который бы позволил (...) не превращать решение для некоторых семей жизненно важного вопроса в плоскость криминала».

Ранее в московской квартире на Аргуновской улице нашли пятерых кричащих младенцев. Самому младшему из них было шесть дней, самому старшему — четыре месяца. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.