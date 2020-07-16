Выбравший суррогатную мать для Пугачевой и Галкина задержан за торговлю детьми

Генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, выбравший суррогатную мать для певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина, задержан по уголовному делу о торговле людьми. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, он находится в спецбольнице под конвоем. 53-летний Мельников выходил на связь 13 июля около полуночи, после чего его, вероятно, задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровку, 38. Вечером 15 июля к нему была вызвана бригада скорой помощи из-за обострения хронического заболевания. Медики госпитализировали задержанного в 20-ю горбольницу.

В Басманный суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения троим фигурантам дела о торговле детьми. Среди них указан Мельников В.С.

Владислав Мельников — известный эксперт в области суррогатного материнства. По его признанию, его центр подбирал суррогатную маму для четы Пугачевой и Галкина.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, фигуранты дела подозреваются в причастности к гибели ребенка, рожденного в декабре 2019 года суррогатной матерью, тело которого было обнаружено в одной из квартир Одинцовского района Московской области. Недоношенного младенца выписали досрочно из роддома, что и привело к его гибели.

Ранее в рамках уголовного дела были задержаны и впоследствии арестованы четыре акушера-гинеколога Артур Ашитков, Юлианна Иванова, Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова. Им было предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы»).

23 июня полицейские приехали по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. В квартире дома на Аргуновской улице они нашли пятерых младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей. При обыске были обнаружены документы на усыновление двух младенцев на китайском языке.