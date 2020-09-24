В российском городе исчезли младенцы иностранцев от суррогатных матерей

В Санкт-Петербурге с начала 2020 года исчезла часть младенцев иностранных семей, рожденных от суррогатных матерей-россиянок. Об этом сообщили Znak.com в аппарате уполномоченного по правам ребенка в городе.

После рождения дети пропали, об их местонахождении ничего не известно. За помощью с поиском новорожденных в консульства обратились более 60 биологических родителей. Социальные службы, медицинские и правоохранительные органы не знают, где находятся дети.

Как заявили сотрудники аппарата омбудсмена Анны Митяниной, законодательно такой учет не ведется, поэтому точная цифра застрявших в городе детей неизвестна. По ее словам, данные агентств по суррогатному материнству, консульств и ЗАГСов разнятся.

Также биологические родители не могут забрать детей из-за закрытых границ. Чиновники обсуждают с МИД России организацию гуманитарного рейса Пекин — Москва — Петербург и обратно. До конца сентября будет принято решение.

Всего с начала года в Санкт-Петербурге родились более ста детей от суррогатных матерей, чьи биологические родители находятся за границей. Большинство из них — граждане Китая.

Сейчас 23 ребенка находятся в доме ребенка № 3 во Фрунзенском районе. «Малышам от одной недели до полугода. У меня нет никакой обеспокоенности относительно этих детей, их социального статуса, состояния здоровья. Они в прекрасном положении находятся, никаких вопросов к учреждению не возникло. Если ситуация с коронавирусом будет затягиваться, дети будут находиться здесь столько времени, сколько понадобится», — сказала Митянина.

В июле сообщалось, что иностранные семьи одной тысячи младенцев, рожденных от суррогатных матерей-россиянок, не могут получить своих детей из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса.

В январе в подмосковном Одинцово в квартире были обнаружены четверо младенцев, один из них был мертв. 23 июня пять новорожденных нашли в Москве. С ними находилась няня-китаянка и одна из суррогатных матерей.