Фигуранты дела о торговле детьми заключили сделку со следствием

Два фигуранта уголовного дела о торговле детьми в Москве и Московской области — менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев — дали признательные показания и заключили сделку со следствием. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемых Игорь Трунов.

Чернышева и Емашев подали ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следователю Смирново, которая вынесла постановления.

В постановлениях говорится, что обвиняемые признают вину, а также обязуются раскрыть соучастников. Они расскажут об их «роли, способах конспирации, а также лицах, получивших в свое распоряжение несовершеннолетних детей, и других обстоятельствах деятельности по организации торговли несовершеннолетний детьми».

3 августа сообщалось, что фигурантов уголовного дела о торговле детьми в Москве и Московской области проверят на причастность к продаже новорожденных на органы.

Басманный суд Москвы арестовал по этому делу семерых человек. Основной фигурант — Константин Свитнев был объявлен в федеральный розыск. Его адвокат объяснял, что подзащитный находится в Праге и готов приехать в Россию сразу после возобновления международного авиасообщения.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели.

23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.

Следственный комитет объединил эти уголовные дела.