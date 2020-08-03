Фигурантов дела о торговле младенцами в Москве заподозрили в продаже органов

Фигурантов уголовного дела о торговле детьми в Москве и Московской области проверят на причастность к продаже новорожденных на органы. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи будут устанавливать причастность и роль каждого из фигурантов дела о продаже младенцев от суррогатных матерей на органы за границу. Детали собеседник агентства не раскрыл, так как это может повлиять на ход расследования.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал по этому делу семерых человек. Как уточняет агентство, основной фигурант — Константин Свитнев был объявлен в федеральный розыск. Его адвокат объяснял, что подзащитный находится в Праге и готов приехать в Россию сразу после возобновления международного авиасообщения.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. Было установлено, что ребенка досрочно выписали из роддома, что и привело к его гибели.

23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины: няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, вероятно, является суррогатной матерью одного из детей.

Следственный комитет объединил эти уголовные дела.

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