Россиянин умер у входа в больницу после отказа в госпитализации

Житель Якутии умер возле приемного покоя районной больницы вскоре после отказа врачей госпитализировать его. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки, сообщается на сайте регионального ведомства.

«Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и персонала медицинского учреждения, соблюдению законодательства о медицинской помощи», — говорится в публикации.

Служебную проверку начали в Минздраве республики. Там отметили, что скорая приехала за пьяным мужчиной 1954 года рождения и доставила его из столовой в стационар. Его обследовали, в том числе сделали компьютерную томографию, не обнаружили патологий, поставили острый бронхит и алкогольное опьянение. Его отправили домой, но с территории клиники россиянин не ушел. К нему подошли знакомые, и вместе они стали распивать спиртное. Его пытались довести до жилища, но мужчина отреагировал агрессивно.

«Он продолжал заходить и выходить из территории больницы. После в 7 часов утра фельдшер скорой помощи обнаружила его мертвым», — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что будет проведена экспертиза на установление отравления суррогатными алкоголем.

Ранее в соцсетях появилось видео с пожилым мужчиной, сидящим на лестнице у клиники. По словам очевидца, пенсионер просидел так полдня, а медики не захотели заносить его внутрь, потому что «он воняет». «Медики поглядывают на мужчину из окошечка. Прохожие принесли водичку и еду», — сказал автор ролика.