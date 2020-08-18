Получивший ожоги 70 процентов тела россиянин умер после лечения холодной водой

Житель Курской области Сергей, получивший ожоги 70 процентов тела, умер после лечения холодной водой. Об этом рассказал отец погибшего, передает телеканал РЕН ТВ.

По словам мужчины, его сын пострадал 3 августа после хлопка в подвале, где проходил ремонт. Его доставили в Суджанскую центральную районную больницу. Там хирург назначил в качестве лечения обливание холодной водой, утверждает отец.

Он добавил, что поливание длилось 27 часов, этим занималась жена Сергея. На вторые сутки после требования родственников его вертолетом доставили в одну из больниц Курска. Там он начал поправляться, но 13 августа умер из-за воспаления легких. У него также выявили коронавирус.

Отец Сергея считает, что назначавший ему лечение врач сам заражен коронавирусом и пытается таким образом избежать ответственности — он уверен, что сын умер от воспаления легких. У погибшего остались трое детей в возрасте 3, 7 и 10 лет. Региональный минздрав начал проверку.

Ранее сообщалось, что в Горшеченской центральной районной больнице врачи решили, что пациентка, поступившая с болями в животе, умерла, и отвезли ее в морг. О том, что женщина жива, стало известно утром следующего дня — это обнаружил один из сотрудников морга. Пациентку перевели в Курскую областную клиническую больницу, она находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего организована проверка.