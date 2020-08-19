В Мариинской больнице объяснили смерть россиянина с травмой головы после выписки

Житель Санкт-Петербурга умер от кровоизлияния в мозг, потому что самостоятельно выписался из Мариинской больницы, несмотря на уговоры врачей, объяснили РИА Новости в пресс-службе медучреждения.

В клинике отметили, что молодой человек был госпитализирован с травмами и ушибами головы в субботу, 15 августа. Медики оказали ему необходимую помощь, но россиянин решил покинуть стационар по собственному желанию и подписал соответствующее заявление. «Врачи его не отпускали, умоляли остаться, но им не удалось его уговорить», — говорится в сообщении.

На следующий день петербуржца повторно доставили в больницу, он был в более тяжелом состоянии и попал в реанимацию. «Врачи ничего не смогли сделать, потому что он должен был после того, как его привезли в первый раз, находиться в больнице», — добавили в пресс-службе.

Там указали, что у охранников есть строгий протокол работы на входе в лечебное учреждение. Сейчас проводится служебная проверка.

18 августа стало известно о гибели 24-летнего горожанина с травмой головы после ухода из Мариинской больницы. За несколько часов до смерти он опубликовал в соцсетях видео, на котором рассказал о произошедшем. По его словам, он ударился головой об асфальт, когда поскользнулся, и очнулся уже в больничной палате. Ему захотелось выйти в магазин за сигаретами, но обратно в медучреждение его не пустила охрана, потребовав доказать, что он действительно пациент. После этого молодой человек пошел домой и вскоре умер.