Россиянин с травмой головы рассказал об отказе пустить его в больницу и умер

Житель Петербурга с травмой головы вышел из больницы, но не смог вернуться обратно из-за охранников и умер через несколько часов. Незадолго до смерти он записал видео с рассказом о случившемся в своем Instagram, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Молодой человек попал в Мариинскую больницу после ночи в баре. По его словам, во время перекура на улице он дурачился с товарищем, поскользнулся, ударился головой об асфальт и очнулся уже в больничной палате. В какой-то момент ему захотелось сходить в магазин за сигаретами. Врачи предупреждали, что в его состоянии выходить не стоит, но он не послушал. Зайти обратно в здание клиники ему не дали охранники, потребовав доказать, что он действительно пациент. Тогда 24-летний россиянин пошел домой и вскоре умер от кровоизлияния в мозг.

По факту произошедшего в медучреждении началась проверка.

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